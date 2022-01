Tengo mucho optimismo: al país le va bien y a nosotros también. ¡En lo personal se acabaron las angustias por la pandemia, pues tenemos protección, en lo económico hemos mejorado mucho y en el amor no nos podemos quejar, jajaja!

Suena trillado, pero teniendo salud, dinero suficiente y amor me basta, de lo demás yo me encargo.

Cuento con un trabajo estable y que además me gusta mucho, soy docente. En salud, bendecida; tengo dentro de los parámetros una salud estable, soy de la tercera edad.

¡Aquí la salud es lo más importante, porque las secuelas del covid me pegan aún y eso que ya son casi dos años!

Siento algo de incertidumbre en temas como salud y empleo, esta pandemia pareciera no tener fin, pero confío en que los beneficios de la vacunación se vean reflejados en esta cuarta ola y espero que este año se pueda contar con un medicamento específico para tratar el covid.

unque el país ha sido zarandeado por la pandemia y las cifras de víctimas son muy dolorosas, los mexicanos no pierden la fe en el futuro. Un sondeo sobre su estado de ánimo respecto al trabajo, la salud y el amor muestra que enfrentan con optimismo los desafíos del nuevo año. Los resultados pueden verse en las gráficas.

En general bien, me considero bien de salud, tengo para comer. Gracias.

María Antonia Reyes Sandoval /CDMX

La actitud ante la vida siempre debe ser positiva, las adversidades son sólo circunstanciales.

Ramón Larrauri Torroella /Toluca

Con un buen ánimo, esperando mejore la Ciudad de México en todos los aspectos. Especialmente en seguridad, economía y educación.

Ofelia Aguilar Pascual /CDMX

No tengo base, así que mi empleo es como el de muchos, inestable. Igual y no tengo problemas en todo el año, igual y me dan las gracias.

Valentina López /CDMX

El Foro México

Estoy de buen ánimo, espero un México cada vez mejor. Siento que el mexicano al que no le importaba pasar sobre los demás con tal de conseguir sus individualistas intereses se va extinguiendo para dar paso al sujeto que ve el beneficio del grupo, tan prioritario como el beneficio propio.

Domingo Olivera /Texcoco

Que este año sea propicio y venturoso para todos. Que nuestro querido México siga en ascenso.

Eduardo Sainoz /Tlaxcala

Es un año con muchas cosas nuevas que iremos recibiendo, como es el AIFA, la reforma eléctrica, en fin, en mi opinión nos irá muy bien. Ojalá la pandemia se pueda controlar mejor. Además, que sigan cayendo los traidores, los corruptos y que metan a la cárcel a Peña y a Calderón.

Fernando Murillo Pacheco /Zapopan

Hay que ser positivos, hacer las cosas con entusiasmo, la prosperidad es el resultado de estas actitudes.

Miguel Ángel Bustamante /CDMX

Económicamente, no del todo bien. Como docente jubilado por el Issste recibo prácticamente la mitad de mi salario anterior. En la salud ahí nos estamos defendiendo. Espero que todo mejore, sobre todo para los más necesitados.

Hugo Carbajal Aguilar /Zacatepec

El año 2022 es continuación de mis últimos años, vivir con salud y bienestar es suficiente para seguir con la llama de la esperanza en un mejor porvenir; amo y soy amado. ¿Qué más puedo pedir?

Javier Mireles Ortiz /Guanajuato

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com