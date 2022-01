Abogan por indulto para Julian Assange

D

esde nuestra postura ciudadana, humanitaria y de defensa de los derechos humanos, secundamos resueltamente las gestiones de nuestro gobierno ante el de Estados Unidos para que el presidente de ese país le otorgue el indulto a Julian Assange, a sabiendas de que su único pecado fue revelar las verdades ocultadas por diversas administraciones sobre asuntos de interés público, manifestadas por la organización Wikileaks a través de su página web. Asimismo, convocamos a toda la ciudadanía consciente y solidaria a manifestar nuestra inconformidad con los mandatarios de Estados Unidos e Inglaterra respecto a la injusta prisión del señor Assange.

Josefina Mena Abraham y Gilberto García Mora Ibarra

Profesor fue promovido a director, pero sin paga

Soy un agraciado, desgraciado. Resulta que salí promovido por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y ahora soy un flamante director de escuela telesecundaria, pero de qué sirvió si no me pagan como tal. La Usicamm, los Servicios Educativos Integrados al estado de México y la SEP central desde hace tres meses me adeudan mis salarios y mis prestaciones (aguinaldo y prima vacacional) y hasta ahora ninguna autoridad me da respuesta.

Bernardino González Rodríguez

Aclaración del articulista Juan Tonda

En mi artículo del 6 de enero Hacia la autonomía enegética , dice: Hoy el costo de las baterías de ion de litio está en 137 pesos por kilovatio-hora (kWh) (Bloomberg), pero se calcula que en tres años estará en 100 pesos por kWh, lo que las hará competitivas , cuando lo correcto es que las cifras son en dólares.

¡Muchas gracias!

Juan Tonda

Exigen reinstalación trabajadores despedidos en la Miguel Hidalgo