Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 7 de enero de 2022, p. 20

Tel Aviv. El viceministro israelí de Economía, Yair Golan, recibió ayer una lluvia de críticas, incluso lo llamaron nazi , tras haber llamado infrahumanos a los residentes de un asentamiento no autorizado en Cisjordania, desatando una aguda controversia que subraya la fragilidad de la heterogénea coalición de gobierno.

Golan, ex subjefe militar y miembro del partido pacifista Meretz expresó a la emisora Knesset Channel: Esos no son seres humanos, son infrahumanos. Son gente despreciable, lo peor del pueblo judío. No merecen ningún apoyo, en absoluto. Esta tendencia nacionalista, radical nos llevará a la catástrofe .

Golan se refería a los habitantes de un puesto de avanzada levantado de manera ilegal en Cisjordania, que fue evacuado como parte de la retirada israelí de la franja de Gaza en 2005, pero donde los colonos han tratado una y otra vez de erigir estructuras habitacionales.

Además, los colonos y sus partidarios se han enfrentado repetidas veces con residentes palestinos de aldeas vecinas. Golan explicó que se refería a colonos sospechosos de haber profanado un cementerio musulmán cercano, lo que comparó con un pogromo .

En entrevista para la Radio del Ejército Israelí, ayer por la noche, Golan defendió sus comentarios, aclarando que la mayoría de los colonos de Cisjordania son respetuosos de la ley.