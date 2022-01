El actual contexto político, social y económico permite que la imagen de un artista se comercialice. Pero es importante distinguir que lo que mercantilizan empresas como la FKC es la imagen, no la obra. Se necesita destacar que el mismo Diego Rivera cedió los derechos de sus obras y las de Frida Kahlo al pueblo de México mediante el fideicomiso del Banco de México, y después están esas compañías que explotan la imagen o el nombre de la artista. Se comercializa la imagen no la obra , reiteró el historiador.

Comercializar la imagen de Frida Kahlo (1907-1954) ocasiona que el público se interese más en las chácharas que en la persona o en su obra: No se vende una muñeca mutilada; se banaliza su figura , considera el historiador egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Maldonado Baeza (Ciudad de México, 1992).

Monsiváis habló del protagonismo de Rivera, y destacó que Frida también da de qué hablar, pues “sus características son únicas: pintora, oficio casi exclusivamente masculino; comunista, fe que sólo de modo secundario toma en cuenta a las mujeres; nacionalista fervorosa desde la apariencia, el traje típico como apropiación de las tradiciones; inválida, que proclamaba ‘Viva la vida’, y de costumbres heterodoxas”.

También concuerda con la idea de que “el símbolo de Frida es de una actualidad deslumbrante, porque, en lo esencial, ya no es un símbolo de la pintura (aunque abunden las reproducciones) ni de la militancia, ni de la condición femenina homosexual y heterosexual. En última instancia, Frida, en el vórtice de la fridomanía, es símbolo de sí misma.

Quien se identifica con Frida y sale a protestar con su retrato estampado, no le va a pedir permiso a nadie , continúa el investigador, “pero es muy diferente si se vende una muñeca de la artista, son cosas distintas, y es interesante observar, por un lado, a las personas que se identifican con los valores que la artista dejó ver, y, por el otro, lo que se conoce como producto de mercado.

Hay artistas como Andy Warhol o Basquiat cuyas obras han sido utilizadas por empresas comerciales, pero, la diferencia con Frida es que de ella se explota su imagen no su arte , explica el especialista.