a frase Yo apoyo al CIDE fue, o aún es, un sintagma exhibido a modo de defensa de una institución que se presume atacada, al mismo tiempo, por la extrema derecha y por la extrema izquierda; o ya, directamente, en defensa de una institución víctima del aborrecimiento que le tiene el presidente López Obrador a los académicos, pues según el diagnóstico de un profesor del CIDE, hecho público en Aristegui Noticias, el Presidente sufre de una especie de sociopatía específica: odio a los académicos. Allí también expresaron que se avecina otra especie de golpe de Estado, ahora en forma de embestida con tanques de guerra a las universidades.

De los estudiantes nos queda claro que no defienden un proyecto, una perspectiva política o conceptual sobre la ciencia o sobre la educación de posgrado; están contra un procedimiento que consideran no democrático. Pero no sería creíble, se faltaría a la honradez cuando la palabra democracia se pronuncia como un emblema, un comodín unas veces sí y otras no. Podemos, por tanto, asumir que los estudiantes votaron por el doctor Cabrero, ex director del CIDE y ex director del Conacyt, y acaso votaron también por él, para su actual cargo en la Junta de Gobierno de la hermana institución de la UNAM.

Si esto es así, deben entonces explicarnos cómo es que participaron en favor de este nombramiento y/o en favor de quienes nombran y renombran a quien transfirió miles de millones de pesos del erario a las más grandes firmas nacionales y extranjeras. Estas transferencias, a fondo perdido, no nos dejaron ni patentes, ni desarrollo tecnológico y sí, en cambio, bajamos en indicadores de ciencia y tecnología. Podemos entonces comprender que se opongan, de modo airado e injusto al nombramiento de un director con la trayectoria académica del doctor Romero Tellaeche, quien propone no sólo reponer la pluralidad científica que fue eliminada del CIDE, sino que está del lado de la actual administración del Conacyt, es decir, de la institución que, en el campo de la ciencia, busca que lo público regrese a lo público y, así, obedecer al mandato que ganó democráticamente las elecciones en este país.

Cabe recordar que esos recursos entregados en efectivo se sumaron, en los anteriores sexenios, a dudosos enlaces entre instituciones públicas y empresas. Una modalidad, entre otras, puede ser llamada empreacadémicos, éstos alcanzan un estupendo sobresueldo a través de puntajes a los que tienen acceso privilegiado, por pertenecer a grupos de poder. Todos empresarios de sí mismos en diversas modalidades: evaluadores, planificadores, tecnócratas acríticos que se prestan a la ilusión de asesorar al Banco Mundial. Algunos empreacadémicos envían papers en inglés a editoriales extranjeras costosísimas, pagadas con recursos públicos y ganan, por el mismo producto, en pesos y dólares.