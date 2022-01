El ex director de Pemex ofreció pagar 5 millones de dólares para reparar el daño causado al erario, pero hasta el momento la oferta no ha sido aceptada.

Las intenciones del ex funcionario para optar por un criterio de oportunidad se desvanecen, debido a que no ha aportado elementos suficientes para procesar a sus presuntos cómplices.

Con ello, estarían en riesgo las carpetas de investigación que la fiscalía abrió en contra de algunos funcionarios y ex legisladores federales que presuntamente recibieron sobornos para aprobar la reforma energética en 2013, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, debido a los señalamientos que Lozoya Austin hizo en su denuncia del 20 de agosto de 2020.

Otro caso sería de Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del PAN, vinculado a proceso en marzo del año pasado, luego de que la FGR le imputó delitos de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, también como parte de la investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por el ex director general de Pemex, quien acusó a varios panistas, entonces integrantes del Senado, de exigir dinero a cambio de su voto para aprobar la reforma energética.

El otro implicado es el ex secretario particular de Francisco Domínguez Servién, ex gobernador de Querétaro, Guillermo Gutiérrez Badillo, quien apareció en un video en el que un supuesto funcionario de Pemex le entregó bolsas con fajos de dinero a él y otro ex funcionario del Senado.