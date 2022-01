El primer lugar en este diciembre, en este mecanismo de despido, lo tuvo el Tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué lo digo?, porque quiero que se polemice y estoy seguro que los del patronato del Tecnológico de Monterrey van a atender este asunto para que sus maestros, para que sus trabajadores no sean despedidos y luego recontratados , indicó en su conferencia de prensa matutina.

El Tecnológico de Monterrey encabeza la lista de empresas o instituciones que despidieron personal en diciembre pasado. En el país sumaron 312 mil 902 durante ese mes, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que se trata de un despido informal, no real, sólo para no pagarles sus prestaciones .

Nuestro consuelo es que quedó arriba de como estaba antes de la pandemia, pero esto va a subir. ¿Qué sucedió aquí?, pues se cancelaron contratos para no pagar prestaciones. Entonces, estamos hablando con quienes llevan a la práctica este sistema para que contraten con las prestaciones a sus trabajadores , añadió.