Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 6 de enero de 2022, p. 5

Xalapa, Ver., El gobernador Cuitláhuac García Jiménez llamó golpista a la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad y Violaciones a Derechos Humanos cometidos por su administración, creada en el Senado.

Desde el palacio de gobierno, el mandatario dijo que la comisión fue conformada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado pero no ha pasado por el pleno, es decir, no está legalmente constituida, para fines legales no existe. Esto no quita que ellos (los senadores) tengan la atribución de hacer sus juntas para algún análisis .

En conferencia de prensa conjunta con el delegado de programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, García Jiménez señaló: “Nosotros también lo hicimos cuando fuimos diputados, pero eran grupos no vinculantes, ni de desaparición de poderes… ¡qué bárbaros!, imagínense que un grupo mal constituido se aviente a eso… casi golpistas contra un estado”.