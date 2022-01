Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 6 de enero de 2022, p. 5

La decisión de los coordinadores de todas las fuerzas políticas en el Senado de integrar una comisión especial que investigue los casos de presuntos abusos judiciales en Veracruz, entre ellos el de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, dividió ya a los senadores de Morena. Ayer, José Narro Céspedes se sumó a la postura de la senadora Gloria Sánchez y advirtió que es un exceso plantear la posible desaparición de poderes en la entidad gobernada por el morenista Cuitláhuac García .

Nosotros estamos a favor de la presunción de inocencia, de un proceso limpio y transparente, pero no podemos apoyar una iniciativa que pretenda desaparecer a un gobierno legalmente constituido, y menos que sea emanado de nuestro movimiento, eso me parece que es un exceso. No podemos exigir juicio político contra el titular del Ejecutivo estatal cuando ni siquiera hemos tocado a Cabeza de Vaca . Es un exceso utilizar el poder del Senado para proponer la desaparición de poderes en el estado de Veracruz”, resaltó.

Sin embargo, los coordinadores del PAN y el PRD, Julen Rementería y Miguel Ángel Mancera, aclararon que no hay tal intención. Yo diría a los senadores de Morena que tengan calma, no queremos quitar a nadie, sólo que se corrija lo que se está haciendo mal, que se deje de atropellar los derechos de los ciudadanos y de encarcelar a la gente simplemente por consigna , recalcó el panista.