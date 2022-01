El programa Juntos Podemos, que entre 2014 y 2016 canalizó mil millones de pesos para apoyar a mexicanos en Estados Unidos fue auditado exhaustivamente por todas las instancias responsables y no se encontró ninguna irregularidad o anomalía, sostuvo quien fue su director ejecutivo, Jorge Santibánez. Es, agregó, un asunto totalmente aclarado, que no tiene por qué salir de nuevo a relucir.

Juntos Podemos nunca tuvo una cuenta de cheques, nunca manejó ni un centavo y Vázquez Mota, en su carácter de presidenta honoraria, no tenía salario. No hay un solo dólar que haya recibido ella. Me parece, por ello, poco justo que se trate de proyectar una nota periodística donde no la hay .

Reiteró que el órgano interno de control de la cancillería y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisaron a detalle el uso de esos recursos públicos. Se auditó con intensidad y profundidad, de forma más minucioso que como se hacía, por ejemplo, con el Colegio de la Frontera Norte , que también presidió.

El resultado, agregó, es que ni siquiera hubo observaciones, la ASF corroboró que los mil millones se canalizaron a respaldar a los migrantes.

Santibáñez hizo notar que no es el cónsul de Houston, como se dijo en la conferencia matutina del Ejecutivo federal, sino el de Dallas, Francisco de la Torre, quien tendría que hablar del tema, ya que fue el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior cuando este organismo canalizó los recursos distribuidos por Juntos Podemos.