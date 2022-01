Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de enero de 2022, p. 3

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encuentra comisionado a trabajar con empresarios hoteleros de la Riviera Maya para que nos ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá cooperen. No les afecta, va a ser un trazo en los espaldares de sus terrenos y tenemos el tiempo encima , dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, defendió el proceso de revocación de mandato porque ya quedó algo establecido, no es de que se elige y hay que esperar hasta que termine (su periodo), aunque se perturbe, aunque se vuelva loco . Añadió que su gobierno dará a conocer un informe sobre contaminación por la actividad minera.

De su encargo a Adán Augusto López, el Ejecutivo repuso: “el secretario de Gobernación nos tiene que ayudar allá en Quintana Roo. Y aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya, que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá cooperen. No les afecta sus terrenos, es decir, en la parte que tienen construida.

Se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, o sea, no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo; le he pedido al secretario que nos ayude, porque tenemos el tiempo encima y no podemos detenernos, son obras que vamos a terminar a finales del año próximo. Entonces, entre más pronto esté el trazo, mejor.