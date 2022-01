Rubicela Morelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 6 de enero de 2022, p. 23

Cuernavaca, Mor., El ayuntamiento capitalino, que inició funciones el primero de enero presidido por el alcalde José Luis Urióstegui, quien llegó al cargo postulado por los partidos Acción Nacional y Social Demócrata, no firmó el convenio de mando coordinado, con el argumento de que este modelo que no garantiza seguridad. Es el único municipio de los 36 que no signó el acuerdo, informó la Comisión Estatal de Seguridad. No obstante, Urióstegui dijo que trabajará de manera coordinada con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y nombró titular de la secretaría de seguridad pública a Alicia Vázquez, quien ocupó ese cargo en la administración estatal que encabezó el perredista Graco Ramírez.