Junto con estas incertidumbres sobre si creceremos 2.5 o 4 por ciento, hay la certeza de que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos enviarán a sus familias recursos muy significativos. El dato de noviembre pasado de 4 mil 665.20 millones de dólares y el acumulado de 2021 de 46 mil 833.60 millones de dólares, dan cuenta de ingresos recibidos por cerca de 12 millones de familias pobres que han permitido contener en gran medida los efectos negativos de la contracción de 2020 y de una recuperación menos dinámica de la esperada. Además, también estamos ciertos que el salario mínimo sigue recuperándose y con el incremento acordado para 2022 se registra un aumento en los primeros cuatro años de la 4T de 95.64 por ciento. Se estima que este salario se paga a 6 millones de trabajadores, de modo que implica a poco más de 24 millones de mexicanos.

Además, también hay la certeza de que los programas sociales de este gobierno seguirán adelante. Los programas de Jóvenes construyendo futuro, Jornaleros sembrando futuro, Adultos mayores, Becas para el bienestar y otros programas menores han mantenido los apoyos, incrementando tanto los beneficiados como los montos entregados. Consecuentemente, aunque la economía se recupere lentamente y que logre alcanzar el nivel de producción que teníamos en 2018 hasta 2023, amplios grupos de la población están siendo protegidos por la acción gubernamental, a la que se debe sumar el valioso apoyo de nuestros migrantes a sus familias.

Así las cosas, la posibilidad de que se logre el crecimiento para 2022 previsto por el gobierno depende de factores exógenos que, por supuesto, no pueden controlarse nacionalmente y sobre los que existe incertidumbre. Sobre los endógenos, hay varios que derivan de la disputa política que existe en el país, como los efectos de la reforma eléctrica, y que seguirán su curso y podremos comprobar que los alarmistas no tenían razón, de modo que el curso de los acontecimientos no llevará a complicaciones mayores en esta materia.

Pero si crecemos 2, 3 o 4 por ciento, lo que no pasará y sobre lo que tenemos certidumbre es que los grupos sociales protegidos por sus familiares migrantes y por el gobierno seguirán contando con esos apoyos, lo que permitirá contener los vaivenes económicos garantizando un mínimo de bienestar que con otra política no se hubiera podido lograr.

