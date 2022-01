D

urante muchas semanas el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha persistido en bloquear la realización del primer referendo revocatorio de un presidente de la República, sobre todo en la etapa preparatoria. Esta fase ha terminado en un fracaso para el consejero presidente y cinco consejeros. La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el aplazamiento y condicionamiento económico para la celebración de la consulta. Ha sido una derrota no sólo judicial.

Las iniciativas de este grupo de consejeros hasta hoy mayoritario (seis contra cinco) constituyen un desafío a los tres poderes del Estado: a la Cámara de Diputados, que asignó el presupuesto, recortado respecto a lo solicitado por el INE; por consiguiente, al Congreso de la Unión, aunque el Senado no intervino; al gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que tomó la iniciativa de la consulta, y al Poder Judicial. Fracasó en su pretensión de crear un conflicto entre la Corte y el Presidente, y de arrastrarla a la arena de lucha entre partidos.

Por su parte, la presidencia de la Cámara de Diputados presentó a la Corte un recurso para anular la iniciativa de los consejeros y dio los pasos previos para enjuiciar a los seis consejeros y destituirlos. Los consejeros han sido puestos contra la pared y a la defensiva. Para su buena suerte, la judicialización fue suspendida a instancias del propio presidente AMLO. ¿Quién saldrá en su defensa? No podrán pedir socorro al grupo de gobernadores de oposición, porque está desecho después de haber perdido las gubernaturas en 11 estados, y es improbable que puedan mejorar su relación de fuerzas en las próximas elecciones de mandatarios en seis estados, para entonces el referendo será un hecho consumado.

El núcleo dirigente de la clase capitalista se acomoda a las reglas del gobierno; no arriesgará la negociación de inversiones por salvar a los consejeros; se sirvieron de ellos, pero no los rescatarán, no es una batalla decisiva, como las elecciones presidenciales. No hay otro núcleo de poder que rescate a los seis consejeros.

Al sentenciar la Suprema Corte que el INE está obligado constitucionalmente a celebrar el referendo con los recursos ya autorizados, se ha formado un consenso de tres poderes federales del Estado contra un órgano meramente técnico de rango inferior. La aventura terminó, aunque le quedan argucias para entorpecerlo.