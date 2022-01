L

a pandemia se ha convertido en un trauma global. La crisis desafía no sólo la estabilidad de los mercados, sino que ha alterado la vida cotidiana en casi todos los países y para muchos la civilización misma. Las religiones y las iglesias no escapan. Los lugares de culto se han convertido en espacios de peligro y contagio. En 2021, muchas iglesias encararon desafíos insospechados, así como severas crisis económicas. En México han muerto cerca de 260 sacerdotes, incluidos seis obispos. Hay una paradoja, pues ante la incertidumbre de la afección, ha crecido la demanda espiritual, pero no puede ser satisfecha por los métodos tradicionales. La religiosidad popular ha sufrido severos ajustes. Los eventos masivos se han modificado, como la Semana Santa en Iztapalapa y los festejos guadalupanos. El uso de redes sociales e Internet ha sido una alternativa. ¿YouTube podría convertir en un nuevo espacio sagrado?

En enero, el Inegi, dio a conocer los resultados del censo 2020. Se confirma la caída cada vez más pronunciada de la religión católica: 77.7 por ciento de la población se dice católica. Tan sólo en el censo de 1990, el porcentaje de católicos era de casi 90 por ciento. Otras cifras del censo actual son: 11.2 por ciento se declara protestante o cristiano evangélico; 0.2 por ciento se dice de otras religiones; 2.5 por ciento afirma ser creyente sin tener una adscripción religiosa, y 8.1 por ciento se declara sin religión. Lo relevante de las cifras es el claro crecimiento de los no creyentes, pues indica la secularización que vive el país.

Los comicios intermedios de 2021 tuvieron consecuencias religiosas que conviene registrar. Los tribunales electorales penalizaron el uso religioso en las campañas políticas. En casos como Tlaquepaque, se anuló la elección. En efecto, la sala regional especializada del tribunal electoral ordenó a la Secretaría de Gobernación sancionar a los cardenales Juan Sandoval Íñiguez y Carlos Aguiar, así como al obispo de Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, al párroco Mario Ángel Flores Ramos y al sacerdote legionario Ángel Espinosa de los Monteros, por haber vulnerado la separación Iglesia-Estado durante las elecciones y trasgredir la equidad en la contienda. El caso más notable fue el Juan Sandoval, cardenal en retiro, quien llamó a no votar por el partido en el gobierno por ser comunista.

El Partido Encuentro Solidario (PES) perdió su registro, al no alcanzar el porcentaje mínimo de la votación. El PES es un partido evangélico que indebidamente obtuvo su registro. Las autoridades electorales, INE y tribunal, fueron laxas porque a todas luces el PES quebranta el carácter laico del Estado. A diferencia de otros países latinoamericanos la politización pentecostal no ha cuajado. Es la segunda vez que dicha asociación política pierde el registro por falta de apoyo real de la ciudadanía.