in duda, uno de los retos más importantes para el país durante este año es la revocación de mandato. Por lo pronto, ante el conflicto del Instituto Nacional Electoral (INE) de continuar o no con su organización por falta de presupuesto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han ordenado al INE ajustar el presupuesto que tiene asignado este instituto para continuar con el proceso de revocación de mandato, hasta entonces podrán solicitar recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en caso de requerirlo. Por ello, al mismo tiempo que observamos cómo se va a desarrollar este proceso, es relevante que la ciudadanía mexicana tenga clara la importancia de su aplicación.

La incorporación en 2019 de esta institución política en nuestra Constitución se convierte en la oportunidad de la sociedad de recuperar esa posibilidad de influencia en el representante, de reivindicar ese poder ciudadano de removerlo (o no) de una manera democrática, pacífica y eficaz. El establecimiento de mecanismos de democracia directa como la revocación de mandato, la consulta popular, entre otros ejercicios de participación ciudadana, reafirman la soberanía popular y fortalece el sistema representativo que ha prevalecido en nuestro país. La historia nos muestra que el ejercicio del derecho al voto no ha sido suficiente ni mucho menos definitivo para que nuestros máximos representantes se encuentren a la altura de las demandas sociales de una población diversa y compleja como la nuestra. He aquí la importancia de la existencia de mecanismos democráticos que posibiliten a la población de manera directa, retirar o no la confianza en el máximo representante del Poder Ejecutivo cuando los resultados no son los deseados.

En el caso específico del primer Presidente que se someterá a la revocación de mandato, con base en un nivel de aprobación estimado de 67 por ciento a tres años de su gobierno, y el segundo mandatario más popular de mundo, después del primer ministro de India de acuerdo con Financial Times, no hay duda de que la inmensa mayoría de población ratificará la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de esta iniciativa.

Por otro lado, en este año tendremos elecciones en seis entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Con la fallida Alianza Federalista, se estima que el voto popular en tres de sus ex integrantes: Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, se incline hacia Morena y obtenga la mayoría de las preferencias en por lo menos dos estados más.

Durante este proceso electoral, se hace imperante que el Consejo General del INE pueda racionalizar los costos que utiliza para garantizar el sufragio y transitar hacia métodos más modernos y accesibles para la población.