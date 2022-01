El senador Ramírez relató que habló vía telefónica con Del Río un día antes, quien le refrendó que su encarcelamiento es injusto y vive momentos muy difíciles, aunque su estado de ánimo no ha decaído, a pesar de que sin pruebas lo vincularon a proceso, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, René Tovar.

Voy a resistir, soy plenamente inocente, no tengo nada de qué arrepetirme, se lo he dicho a mi familia. Al principio pensé que era un secuestro, después me di cuenta de que me llevaban a un reclusorio; yo estoy en calma, solamente les pido que no me dejen solo. Es un acto muy injusto y apelo a la generosidad de los impartidores de justicia a partir de las pruebas que presente mi defensa , expresó Del Río Virgen en la conversación telefónica relatada por el senador morenista.

Otras 12 denuncias

Sobre el tema, el senador Dante Delgado resaltó que Del Río Virgen es un preso político y no es el único, ya que han recibido 12 denuncias, entre ellas de la ex comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos (IVAI), Yolli García Álvarez, encarcelada en marzo de 2020, al día siguiente de concluir su encargo.

Se le acusó de haber nombrado personal del Órgano Interno de Control del IVAI sin tener facultades para ello, y pese a no ser un delito grave, se le dictó prisión preventiva. Ella ya tiene más de 630 días internada en el Cereso de Pacho Viejo, enfrentando sus procesos frente a un juez de consigna y un Poder Judicial estatal sumiso .