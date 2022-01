Eirinet Gómez

Xalapa, Ver., El gobernador Cuitláhuac García Jiménez desdeñó la creación y facultades de la Comisión Especial para Investigar la Existencia de Probables Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, que se conformó en el Senado tras la detención del secretario técnico de esta instancia, José Manuel del Río Virgen.

No es una comisión, es un grupo de senadores que han estado engañando a la opinión pública (...), es tan fácil entrar a la página, buscar comisiones especiales, y verán que no existe la comisión, y traen ese rollito (discurso) desde no sé cuándo, a mí me da risa , dijo el mandatario.

Y fue más allá. En la conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno, García Jiménez pidió a sus colaboradores que ingresaran a la página del Senado y navegaran por el apartado de las comisiones especiales, para verificar la no existencia de la comisión que encabeza el legislador veracruzano Dante Delgado Rannauro.