Miércoles 5 de enero de 2022

La vacuna cubana contra el covid-19 Abdala obtuvo la autorización para su uso de emergencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) porque se presentaron todos los elementos que por ley y por reglamentación se requieren, indicó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Se trata de una de las perspectivas para emplearse como opción para refuerzos contra este virus.

Perfiló que se podría contar con el antígeno, si no en el primer trimestre, en el segundo trimestre del año, junto con el biológico Patria, desarrollado en México, que tiene avances similares.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionó la polémica que generó la aprobación por parte de la dependencia a una cuestión ideológica.

“Llegué a leer un Twitter que decía: ‘Prefiero inyectarme ácido muriático que vacunarme con esta vacuna’. Digo, no, no, no, un dogmatismo, cuando es la salud, eso debe estar por encima de cualquier ideología.”