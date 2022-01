Cómo no recordar su participación en infinidad de marchas, mítines, plantones y manifestaciones arriba del camión del Sutaur 100-MPI que siempre puso a disposición de quien se lo requiriera. Con sus grandes bocinas y la voz de Fernando defendiendo las causas justas. Muchos dirigentes darán cuenta de ello.

De ideología de izquierda, socialista, marxista-leninista y defensor radical de sus principios, por algo lo conocíamos como el pequeño Lenin , sobrenombre más que bien ganado.

En los últimos tiempos participó en la formación del FPCM y siempre aportó en los trabajos del MUS, del MAS-PP y estaba dispuesto a seguir contribuyendo en la siguiente etapa de la lucha por construir en nuestro país una verdadera transformación.

Fernando era un loco y radical en defensa de sus principios y como nos decía El llanero solitito a quien pronto saludará: los locos construyen los caminos que después recorrerán los cuerdos .

Te extrañaremos, Fernando, buen camino.

Benito Mirón Lince, David Villarruel Velasco y José Jiménez Magaña

Pide apoyo para recuperar su pensión

Presidente Andrés Manuel López Obrador: por este medio solicito su valiosa intervención ante la secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y el director general del IMSS, Zoé Robledo, para recuperar mi pensión tras cotizar en el Seguro Social de 1983 a 2004.

Para conseguir esta legítima prestación promoví un juicio contra el instituto, cuyo laudo no me favoreció, pues las autoridades laborales me aplicaron la ley de 1997 y no la de 1973 (que genuinamente me corresponde), la cual estipula que con 500 semanas de cotización puedo obtener mi pensión por cesantía.

Cabe señalar que además del periodo laboral señalado, aporté un año más de cotización en lasubdelegación del IMSS en Huichapan, Hidalgo (2021). Este juicio se promovió en la Junta Federal de Conciliación de la ciudad de Querétaro, expediente 1166/2016. Los abogados de oficio de la Profedet no promovieron en el momento oportuno el amparo tras conocer el laudo y fueron omisos para defender mis derechos laborales. Marcelo Gutiérrez Trejo

Invitación

Festival de la rosca y el chocolate

Ven y disfruta chopear con tu familia, amigos y el amor de tu vida, las más deliciosas roscas de reyes, acompañadas de chocolate calientito. Tendremos desde roscas tradicionales hasta gourmet y de todos los tamaños. Te esperamos en el Lienzo Charro del Peñón, cerca del metro Deportivo Oceanía, el 5 y 6 de enero de las 13 a las 20 horas. Donativo: diez pesos en la entrada del evento. Adelitas empresarias