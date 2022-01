Teme por su vida

Después de la agresión, Martínez Robles pidió protección a los gobiernos federal y estatal, pues dijo temer por su vida.

Agregó que permaneció varias horas en observación en un nosocomio de Amanalco, por el golpe que recibió en el rostro por parte del síndico, patadas en varias partes del cuerpo y el ataque con gas lacrimógeno, lo cual le hizo perder el conocimiento.

Fui al palacio para dialogar, pero el síndico me agredió con un golpe en la cara y ordenó que me mataran a golpes. Me tiraron al suelo, sentí un líquido en el rostro y perdí el conocimiento, hasta que desperté con oxígeno y suero en el hospital , relató.

Entre sus agresores señaló al síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, así como a Salvador Salgado Román, Humberto Salgado Román, Nery, Noe Vera Álvarez, Gerardo Loreto y Bernardo Lucas Gómez.

Pidió el apoyo de las autoridades mexiquenses y de la Guardia Nacional para contar con protección y asumir el cargo, pues los ciudadanos reclaman servicios públicos y respuestas a trámites.

La bancada de Morena en el Congreso local manifestó su solidaridad con la alcaldesa, y pidió la pronta actuación de la fiscalía mexiquense para sancionar a los responsables.