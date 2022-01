Afp

Miércoles 5 de enero de 2022

Estambul. Gulfer Ulas está desesperada. Con la depreciación de la moneda turca, la doctoranda sufre para comprar los textos que necesita para su tesis, y más aún las novelas que adora. En su país, los libros se han vuelto un lujo.

El sector editorial, dependiente de la importación de papel, se vio golpeado por la crisis monetaria, con el riesgo de hacer callar las voces disonantes que quedan en el país.

La lira ha perdido un cuarto de su valor frente al dólar en el último año y la inflación anual superó 21 por ciento, lo que asestó un duro golpe al poder de compra de los turcos más modestos.

El precio de los libros explotó. Yo estudio relaciones internacionales y gasto más de mil liras (97.5 dólares) por mes en libros , contó Ulas en una librería del centro de Estambul. El monto equivale a un tercio del salario mínimo turco.

“Leer novelas es una de mis pasio-nes, agregó la treintañera, con una obra del alemán Thomas Mann en la mano. Pero este entretenimiento tiene un costo exorbitante: “la primera edición de este libro costaba 33 liras, ahora está en cerca de 70.

Antes me gustaba comprar varios ejemplares de los libros para regalarle a mis amigos, pero ahora es muy caro , lamentó por su parte Ibrahim Ozcay. Ellos dicen que es por la escasez de papel. No me sorprende, en Turquía todo es importado .

En el transcurso de un año, el precio del papel pasó de 700-800 dólares a mil 500 dólares por tonelada, un aumento que repercutió en las librerías, explicó Haluk Hepkon, propietario de la editora Kirmizi Kedi.

Imagine que usted publica un libro que cuesta 30 liras. Si se vende bien y es reeditado una semana después, el precio subirá a 35, y sólo Dios sabe cuánto costará después de una tercera o cuarta reimpresión , agregó el editor.

Al final, la gente se verá obligada a concentrarse en lo esencial y olvidará los libros , teme Hepkon, quien cree que el sector editorial está en riesgo de tocar fondo , en un país donde las ventas de libros son tradicionalmente bajas.

Otra consecuencia posible es que las empresas en dificultades financieras opten por publicar menos.