erminó 2021 con un ligero descenso de la incertidumbre sobre el riesgo de una guerra nuclear, pero no tenemos garantía alguna. Numerosos tratados entre Rusia (o antes URSS) y Estados Unidos han sido firmados, pero el Reloj del Juicio Final creado por Einstein, fue ubicado en enero de 2021, por los científicos que lo operan, en el punto más cercano en que ha estado del fin de la humanidad.

Desde inicios de 2021 Joe Biden tensó la situación en Ucrania: envió bombarderos estratégicos, como los B-52 y B1B, a las inmediaciones del mar Negro, en noviembre pasado realizó simulacros de ataques nucleares contra Rusia y entró en su espacio aéreo a 20 kilómetros de la frontera rusa.

Para EU, ya se sabe, Rusia es un enemigo que amenaza al mundo libre . Mientras EU camina encima del orbe como un desalmado conquistador con botas, dueño de todo; aplasta países –Irak, Afganistán y un largo etcétera–, y defiende los derechos humanos aun de los propios rusos, Rusia debe tensar gran parte de su energía nacional, sólo para defender su frontera; no está disputándole a EU nada en ninguna parte. Lo mismo ocurre con China que busca detener la embestida de Estados Unidos en el mar de China, no en el océano Índico, menos aún en el Atlántico o en el Pacífico.

El PIB de Rusia (por paridad de poder adquisitivo) es en 2020 apenas 19.3 por ciento del de EU, y el gasto militar de Rusia, en el mismo año, representa el 7.9 por ciento del de EU. El ingreso per capita de Rusia no ha mejorado en la última década y su participación en el PIB mundial ha disminuido desde 2008. Grandes sectores de la economía continúan tecnológicamente atrasados. Que Rusia sea un enemigo estratégico global de EU es una patraña descomunal.

El mundo creado a partir de 1990 nunca satisfizo las expectativas surgidas tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. La creencia en que los principios del orden internacional liberal habían triunfado falló estrepitosamente; es decir, la convicción de que en el planeta reinaría la democracia neoliberal, que consiste en la circulación de las élites políticas por el sufragio –o, como la llamó en estas páginas Fabrizio Mejía, la democracia sin el pueblo–, está siendo derrotada por las tendencias efectivas de la historia.