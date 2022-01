Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 4 de enero de 2022, p. 7

Una vez que el fin de semana la destrucción de una estatua con su efigie en Atlacomulco, estado de México, ocupó amplios espacios en las redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los habitantes de esa población agradeciendo su apoyo y les recordó que no está dispuesto a que su figura o nombre se ocupen para reconocer espacios públicos o escuelas.

“Aquí lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso, porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad. Estoy muy, muy, muy seguro de lo que estamos haciendo, me siento muy contento, soy muy feliz y todos los días me confieso con el tribunal de mi conciencia.

Y me siento muy satisfecho de tenerle amor al pueblo, sobre todo a los humildes. Entonces, eso es muy íntimo, esa es mi recompensa, eso no lo cambio por nada. Y que dejemos a la gente, sin necesidad de que se pongan estatuas o que las calles o las escuelas lleven mi nombre, que la gente tenga su criterio sobre lo que ha representado y seguirá representando mi gobierno, tenerle confianza, tenerle fe al pueblo .

Enfatizó a sus seguidores en Atlacomulco: “dar un mensaje a los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona. Decirles que los quiero mucho y que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma, como millones de mexicanos que son mis amigos del alma, que los queremos mucho y que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas, mi nombre, ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua.