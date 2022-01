Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 4 de enero de 2022, p. 5

Al reportarse al ascenso en los contagios de covid 19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que sí están incrementándose por la variante ómicron, sin que esto represente mayor demanda en las hospitalizaciones. Ayer en su conferencia de prensa matutina refirió que tras la reunión que sostendría más tarde en Palacio Nacional, hoy se informarán las acciones para seguir enfrentando los efectos de la pandemia.

También dijo que recibió el informe diario sobre el desarrollo de los contagios, que “sí están incrementándose por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y, lo más importante: no hay fallecimientos.