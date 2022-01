Con ayuda de una gráfica proyectada en el Salón Tesorería, además de destacar el incremento en la Bolsa –indicador que pocas ocasiones ha retomado en sus exposiciones en las conferencias matutinas–, López Obrador subrayó que también les puedo decir que en la bolsa de los pobres ha habido también ingresos, que es la otra bolsa, la que más me importa y me preocupa .

Como otra muestra de la estabilidad económica, señaló que la Bolsa de Valores tuvo ganancias de 20 por ciento en 2021, y hay estabilidad económica, financiera, que no se veía desde hace algún tiempo .

Por ello, no se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios. Una cosa es lo político, lo ideológico, y otra muy distinta es la realidad económica. Por ejemplo, no ha habido aumentos de impuestos, esto yo creo que lo saben y lo reconocen los empresarios , sostuvo ayer en Palacio Nacional.

Otro elemento es el combate a la corrupción arriba , por lo que no se permite que haya empresarios favoritos. En el terreno de la construcción no hay privilegios, no se otorgan contratos por consigna. Eso también creo que lo reconocen .

De igual forma, ha derivado en el cumplimiento de obligaciones fiscales de manera responsable, porque estoy seguro que saben que el dinero de los impuestos se está administrando con honradez, no es pagar impuestos para que unos políticos corruptos se roben el dinero, compren departamentos en el extranjero, yates, aviones, vivan colmados de privilegios, se hagan ricos o surjan, como era antes, cada tres años, cada seis años, nuevos ricos. Entonces, creo que eso los empresarios lo saben que es distinto .

En otra gráfica comparó el nivel de devaluación de varias monedas en el mundo. Mientras en el caso mexicano el peso registró una depreciación de 2.9 por ciento con relación al dólar de EU, la moneda de India lo hizo en 8.5; el rublo ruso, en 10.1; la sudafricana, en 14.9; el sol peruano, 20.6; el peso colombiano, en 20.7; el peso chileno, 26.1, y el real brasileño, en 44.3 por ciento.