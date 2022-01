Son aplicaciones que facilitan la administración, las finanzas y los intercambios. Estos proyectos comenzaron como un sueño que se convirtió en realidad a través de apoyos familiares y de amigos para después recibir capital de riesgo, de firmas tales como SoftBank, un grupo financiero japonés que cuenta con dos fondos para invertir en firmas novedosas en América Latina.

Cuando a las empresas se les inyecta capital de riesgo reciben asesoría legal, financiera, administrativa y operativa para impulsar sus potencialidades y es de interés de todos los participantes de vender el producto ante la opinión pública y ante el sector financiero como una maravilla que a lo largo de los años se convertirá en el negocio del siglo.

Sin embargo, es necesario tener cuidado, porque no hay garantía de los resultados previstos. Estas empresas se venden no por la rentabilidad que generan, sino por las expectativas que no necesariamente se cumplirán a lo largo de los años.

miguelpineda.ice@hotmail.com