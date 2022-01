Sergio Ocampo Arista

Martes 4 de enero de 2022, p. 20

Chilpancingo, Gro., El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio a conocer que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se ha negado a recibir en audiencia a los cuatro purpurados de Guerrero. Hay muchos problemas pendientes, principalmente en materia de seguridad, que se tienen que analizar ampliamente , advirtió.

En entrevista, reprochó: no hemos tenido oportunidad. Nos dicen que es problema de agenda, pero pienso que es falta de voluntad. Si no quieren hablar, es asunto de ellos. Antes de la campaña, la maestra (Evelyn Salgado) vino a hablar conmigo y me prometió que iba a restituir la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Hasta ahora no ha cumplido .

Expuso que él y los otros tres jerarcas de la Iglesia católica en el estado (Joel Ocampo, de Altamirano; Dagoberto Sosa, de Tlapa, y Leopoldo González, de Acapulco) tenemos interés en hablar con ella, pero no se prestan. No sé qué zancudo les picó. Si no hay interés, seguimos cada araña por su hebra. Hace un mes pedimos la audiencia, y no ha habido nada .

Rangel Mendoza subrayó que para 2022 prevé un panorama complicado: Sigue habiendo asesinatos en Acapulco, Chilpancingo, Huitzuco, Iguala y Tetipac. No veo las cosas definidas. A pesar de que el gobierno estatal tiene su propio método, yo no lo veo .