De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de enero de 2022, p. 15

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recalcó que no habrá sanción para los jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y éstos no estarán obligados a pagar impuestos si es que no tienen actividad económica. Esta institución tiene muy claro que la transición del registro llevará cierto tiempo y durante este lapso no habrá penalidades, ni multas, ni sanciones , detalló en un comunicado.

Recordó que con la Miscelánea Fiscal 2022 se aprobó la incorporación al RFC para mayores de 18 años; sin embargo, el trámite no implica obligaciones a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que ya realicen alguna actividad económica.