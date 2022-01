Inflación, inflación, inflación. Las cadenas de suministro han escaseado ciertos bienes y productos, aumentando los precios. La Reserva Federal (Fed) imprimió más dinero, debido al impacto de covid-19, que ha llevado a una mayor oferta de dinero. Ahora hay una inflación más alta , describió el fundador y director ejecutivo de The Juggernaut.

Periodistas, ejecutivos de medios, columnistas, comentaristas y críticos de los medios de todo el mundo ofrecieron a McKinsey sus perspectivas sobre lo que será noticia este año, donde resaltó la perspectiva del comentarista principal de negocios del Financial Times, quien aseguró que las noticias del próximo año estarán dominadas por el impacto de la inflación.

Y es que los principales bancos centrales en el mundo continuaron con sus políticas de apoyo para la recuperación económica; sin embargo, conforme se reactivaba la actividad económica se fueron presentando problemas que provocaron que las diferentes autoridades consideraran cambiar el tono del mensaje respecto a sus planes hacia adelante ante los nuevos retos que se presentaban, como los altos niveles de inflación.

Para la dirección de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco, uno de los temas de mayor atención para los mercados financieros es la evolución en los precios de las materias primas energéticas (petróleo, gas natural y gas LP, carbón, diésel, entre otros) que alcanzaron niveles no vistos en varios años.

Los altos precios comenzaron a tener efectos negativos en los niveles de inflación no vistos desde hace muchos años, en particular en Estados Unidos en noviembre alcanzó un máximo desde 1982 de 6.8 por ciento; mientras que en México se ubicó en 7.4 por ciento, nivel no visto desde enero de 2000.

En un ejercicio para determinar el nivel de inflación verdadero en la clase media en Ciudad de México, la tasa resultó cercana a 18 por ciento, prevé SNX. Se estima que este 2022, Estados Unidos aumente en tres ocasiones su tasa de interés con movimientos de 0.50 puntos porcentuales, lo que generará una presión adicional para México para seguir elevando tasas.