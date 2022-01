Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 4 de enero de 2022, p. 2

Madrid. Científicos e ingenieros rusos trabajan en un nuevo concepto de vehículo de superficie para el transporte de pasajeros, útil en las condiciones del extremo norte de su país.

El autobús del Ártico es diseñado por especialistas de la Universidad Estatal de South Ural junto a colegas de la Universidad de Bauman. Este tipo de vehículo es necesario para transportar personas en los territorios árticos. Debe funcionar a temperaturas extremas, 50 grados centígrados bajo cero o menos, y no tener dificultades incluso en condiciones todoterreno.

Hoy día, no hay tales vehículos disponibles en Rusia. Los autobuses de pasajeros que se utilizan no pueden soportar el bloqueo de la nieve y los equipados con orugas todoterreno no tienen la capacidad de pasajeros requerida.

Según el plan, para fines de 2023 se completará el proyecto y los vehículos estarán listos para la fabricación. La producción en serie de los autobuses comenzará en la Planta de Automóviles de Ural en 2024. Esta empresa actúa como su creador.

En la actualidad, los científicos de la Universidad de South Ural revisan las tecnologías disponibles y buscan las nuevas soluciones técnicas que aseguren el funcionamiento de las unidades del vehículo. La tarea que tienen ante sí los especialistas es producir la cabina, el módulo y el chasis del vehículo, así como seleccionar los materiales que aseguren el funcionamiento del vehículo a bajas temperaturas. Además, se está preparando un prototipo experimental.