n un taller de tapicería del Sur del Bronx, una de las cinco regiones más pobres de Estados Unidos, se encuentra Esteban un indígena del pueblo náhuatl originario de la mixteca poblana. Don Esteban, como le conocen sus amigos, es un líder migrante, de esos de la vieja escuela. Desde muy joven, Esteban se vio obligado a salir de su pueblo Teopantlán al estado de México, después del cobarde asesinato de su padre: Tres días después de que salí de la primaria, mi tía Susana me llevó a la ciudad, pues temían que me pasara lo mismo que a mi papá , narra con tristeza. Llegó a Chimalhuacán, ahí aprendió diversos oficios, como el despechar en una tienda de abarrotes, coser huaraches y reproducir casetes en La Merced. Por este último oficio fue detenido en dos ocasiones, en la última, sufrió tortura y fue obligado a testificar contra las personas con las que trabajaba. Él sabía que al denunciarlos ponía en riesgo su integridad y la de su familia, por ello tomó la decisión de migrar a Tijuana para refugiarse. Tres meses después, movido por el sueño americano, decidió ir a Estados Unidos.

Llegó a Nueva York en 1990, aún recuerda los primeros días que pisó suelo americano: La familia de mi pareja me llevó a una maquila. Me dijeron que me pagarían 2 centavos por pieza de ropa deshilachada. Pensé que con ese dinero no podría apoyar a mi familia en el pueblo . Tan sólo duró unas horas en este lugar y regresó su hogar. Les conté que había dejado el trabajo. Mi cuñado me platicó que en una tapicería necesitaban a un costurero, le dije que yo sabía coser. Fui al taller, pero me dijeron que estaba muy chamaco, pero me enseñarían. No podía negarme a esa oportunidad, así que al día siguiente me dirigí al lugar . Después de varios días de probar sus capacidades, decidieron contratarlo.

La añoranza de su tierra, hizo que Estaban regresará a México cinco años más tarde. Duró unos meses en su pueblo y regresó a Nueva York para juntar dinero y comprar un equipo de sonido, pues quería dedicarse a tocar en las fiestas en su pueblo Teopantlán. El plan resultó a la perfección. Tres años más tarde, logró su cometido. “Me iba muy bien, tocaba en San Martín, en Teopantlán y otros pueblos cercanos. Como la comunidad comenzó a migrar, ya mandaban dinero para hacer fiestas a lo grande.

Todo iba bien, el único problema es que no había quién me ayudara con el sonido, porque todos los hombres se iban a Estados Unidos. En el pueblo únicamente había mujeres, ancianos y niños”. Ante esto, Esteban decidió volver a Nueva York para mantener a su pequeño hijo y a su esposa. Junto con él se fueron a probar suerte sus hermanos. Esta tercera travesía comenzó con un rencuentro que le daría un nuevo rumbo a su vida. Su antiguo jefe le ofreció volver a trabajar con él. No se imaginaría que cuatro años más tarde se quedaría al frente del negocio, en donde trabajó por más de una década.