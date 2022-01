A

l llegar a México, la tierra de mis ancestros, lo hice con gran orgullo por ser el embajador de Estados Unidos y el representante del presidente Joe Biden.

Llegué con optimismo y, después de poco más de 100 días y de ver lo que hemos logrado con nuestros colegas en México, mi optimismo es aún mayor. En este tiempo de reflexión y agradecimiento, quiero compartirles algunas razones por las que veo un futuro esperanzador para nuestros países.

El presidente Biden me pidió que conociera la realidad de México y que encontrara oportunidades para que a nuestras naciones les vaya bien. He recorrido casi la mitad de los estados del país y he visto la grandeza de su gente, así como su riqueza cultural, histórica y natural.

Estamos construyendo una nueva era en la relación, que se basa en el respeto mutuo y un trato entre iguales. Como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos distintos idiomas pero hablamos la misma lengua, lo que ha ayudado a que los dos vecinos vuelvan a dialogar y que logremos acciones reales en beneficio de la gente. El exitoso encuentro entre nuestros presidentes en Washington, DC, y la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México son muestras de ello.

Uno de nuestros primeros logros fue el Diálogo económico de alto nivel, con el que buscamos que el T-MEC rinda más frutos y construyamos una sólida integración a largo plazo.

Para el Diálogo de seguridad de alto nivel tuvimos una reunión histórica en la Ciudad de México, con la participación de una cantidad de funcionarios estadunidenses que no se había visto antes. Con el Marco Bicentenario, establecimos las bases para una nueva era de cooperación en materia de seguridad, con metas que incluyen bajar el flujo de estupefacientes a Estados Unidos y las armas a México.

El presidente Biden quiere que trabajemos con México y Canadá porque en América del Norte está el futuro del mundo. Con la Cumbre de Líderes retomamos el diálogo que estuvo en pausa durante cinco años. Ahora, los tres gobiernos trabajamos coordinadamente para enfrentar ésta y futuras pandemias, para que el crecimiento económico sea equitativo y para que juntos atendamos el desafío regional de la migración.

El sureste de México es una prioridad. He visitado la región en diversas ocasiones y realizado varios encuentros con los gobernadores de la zona, funcionarios del gobierno de México y más de 20 empresas estadunidenses para promover el desarrollo, generar empleos y atender las causas que originan la migración y ponen en riesgo las vidas y el futuro de los más vulnerables, como lo vimos recientemente en la trágica pérdida de 56 migrantes.

Aunque la migración irregular siempre ha sido un reto para nuestros países, los flujos actuales de migrantes nunca se habían presentado, por lo que necesitamos trabajar juntos en soluciones rápidas e innovadoras, a la par de pensar en el largo plazo. Es necesario que trabajemos en un sistema migratorio que funcione para todos y que cuente con una perspectiva regional, para que la historia no se repita una y otra vez.

Queremos que la gente viva libre de pobreza y del miedo. Aspiramos a que las personas encuentren en su hogar las oportunidades necesarias para no dejarlo, para que, como dice el secretario de Estado Antony Blinken, puedan ejercer su derecho a quedarse.