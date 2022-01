7. La imparcialidad del INE en las decisiones que toma no puede verse como una grave incomprensión del momento nacional . En democracia, el respeto por quien piensa diferente es fundamental para una convivencia civilizada, donde el pensamiento único no puede tener cabida.

6. No hay ningún tren de vida principesco a expensas de los contribuyentes. El INE es la única institución del Estado mexicano que publica en su página los ingresos de sus trabajadores. Por cierto, a diferencia de muchos trabajadores y funcionarios de otros ámbitos de la administración pública federal y local, así como de los poderes Legislativo o Judicial, las y los consejeros del INE, por ley, no pueden tener ningún ingreso adicional al de sus salarios.

Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de Comunicación Social, Instituto Nacional Electoral

Vecinos se oponen a la gentrificación de la zona del estadio Azteca

C. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

Queremos expresarle públicamente nuestro reconocimiento a su declaración de que los habitantes de Coyoacán, principalmente Santa Úrsula y las colonias de la zona decidirán si están o no de acuerdo con el proyecto estadio Azteca , asimismo le informamos la decisión en contra tomada en asambleas públicas de la comunidad afectada por el proyecto inmobiliario alrededor del citado recinto, debido a que colapsaría la movilidad, el drenaje y agotaría el agua de los pozos alrededor, toda vez que considera la construcción de un hotel, centros comerciales y un pozo de agua de un millón 576 mil 800 metros cúbicos.

Nuestra comunidad ha señalado que ese proyecto es parte de un proceso que empezó desde 2006 la edificación de grandes conjuntos habitacionales en sustitución de la vivienda familiar, expulsando a los nativos en busca de la máxima ganancia en una región que no soporta una mayor densificación demográfica por la escasez de agua y de servicios. Por lo anterior, insistimos en que debe trabajarse conjuntamente entre los habitantes y el gobierno de la ciudad, por lo que solicitamos exponerle directamente nuestras objeciones.

Asamblea permanente de las 17 colonias de Tlalpan y Coyoacán.

Manuel Carranza, Griselda de Fuentes, Natalia Lara, Marcos Fuentes, Gustavo Álvarez, Federico Bavines y Rubén Ramírez

Reflexión de un lector sobre el Año Nuevo

Prosigue el virus atroz

derriba estatua el veneno

pero con amor del bueno

vamos, 2022.

Profesor Benjamín Cortés Valadés

Queja sobre hostilidad de franeleros en Tlalpan

Por una emergencia, acudí al hospital de Nutrición en Tlalpan y manejando por Vasco de Quiroga buscaba lugar para estacionarme.

De pronto, un vehículo salió y dejaba espacio suficiente para mí, pero otro vehículo se colocó detrás de mi auto, presionándome a seguir. Hice caso omiso y maniobré para estacionarme.

El conductor se bajó para disuadirme de no ocupar ese lugar, poniendo incluso un obstáculo. No obstante, pude acomodarme y le dije que la calle no era suya y me fui al hospital.

Al volver a mi auto lo encuentro rayado y golpeado.

Esos tipos grandes y fuertes no solo lucran con la calle, sino que imponen su ley y vandalizan a su antojo. Con cuotas fijas hacen su agosto y hasta tienen las llaves de sus clientes consentidos.

No hay autoridad a la cual pedir auxilio, ante la ausencia de orden ni respeto a la ley en esta zona de elevada demanda de estacionamiento.

Los acomodadores actúan por sus pistolas en la vía pública contra quienes por urgencia necesitamos acudir a la atención médica.

Elena Arenas Dupin