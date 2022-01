Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 3 de enero de 2022, p. 17

Con una deuda mundial en niveles históricos, sistemas de salud que colapsaban a medida que avanzaba la pandemia de covid-19 y una pobreza extrema extendida incluso por arriba de 70 por ciento de su población, 67 países tomaron financiamiento del Banco Mundial (BM)con el objetivo de inmunizar a sus habitantes.

Sin embargo, los créditos que en suma alcanzan 7 mil 500 millones de dólares –cuyo fin está delimitado a la compra de vacunas o a mejorar sistemas de logística para lograr su distribución– prácticamente no han representado peso alguno en los procesos de inmunización de algunas de las economías con mayores niveles de pobreza en el mundo.

Burundi o República Democrática del Congo, donde los niveles de pobreza extrema alcanzan a más de 70 por ciento de los habitantes, los créditos para la adquisición de vacunas, y que el BM destaca, han alcanzado para aplicar dosis completas a 0.03 y 0.11 por ciento de la población, respectivamente. Según los datos más recientes de la plataforma Our Wolrd in Data, en Burundi –donde 71.7 por ciento de la población vive en pobreza extrema y no puede cubrir al menos la mitad de sus necesidades básicas, como la alimentación– apenas 3 mil 533 personas habían sido inmunizadas, esto en una país con 12 millones 255 mil 429 personas.