Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de enero de 2022, p. 16

La recuperación del sector de viajes y turismo enfrenta un nuevo obstáculo debido al cierre de fronteras que se tiene a nivel mundial por la nueva variante de covid-19, ómicron. Además, el retraso de la reactivación incluye el rezago de los planes de vacunación en algunos países del mundo, afirmó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

El organismo precisó que espera que el gasto internacional de viajes y turismo aumente 94 por ciento este año, esto, tras una caída de 69.4 por ciento que se tuvo en 2020, como consecuencia de la crisis económica y sanitaria.

A su vez, proyecta que la recuperación global del sector de viajes y turismo acelere en su contribución al PIB mundial, proyectada para un crecimiento de 30.7 por ciento en 2021 y 31.7 por ciento en 2022.

No obstante, planteó el organismo internacional, las restricciones de viaje y el lento desarrollo de los planes de vacunación representan un riesgo para el cumplimiento de estas proyecciones este 2022.