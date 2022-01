E

l telescopio James Webb fue lanzado al espacio por la NASA hace unos días desde la Guayana Francesa. El Webb es heredero del telescopio Hubble. Es un observatorio infrarrojo muy sensible que puede mirar más cercanamente al nacimiento del universo.

El Webb tiene un espejo primario de 6.5 metros de diámetro, mientras que el del Hubble es de 2.4 metros, y lo provee de casi siete veces más capacidad de captar luz y, así, mirar más lejos al pasado.

Mirar al inicio del universo es sin duda un hecho sobresaliente en términos científicos, tecnológicos e intelectuales, es decir, literalmente relativo al entendimiento. Cada vez que miramos hacia el firmamento estamos de alguna manera mirando al pasado. La luz que emite el Sol tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, así que el Sol que miramos es el de aquel momento anterior.

Cuando los astrónomos de la película No miren arriba ven el enorme cometa que se desplaza hacia una colisión con la Tierra y la destruirá, no logran convencer a nadie de que eso ocurrirá, porque cada quien evita mirar y sólo se ocupa de sí mismo.

Así pasa con la presidenta, que desdeña la información que le dan y sólo busca votos a su favor y con su desquiciado hijo que es también jefe del gabinete. Igualmente ocurre con su gobierno en el que la administradora de la NASA es una anestesióloga, o bien, con el general que en la Casa Blanca cobra por agua y botanas que ahí se consiguen gratis. Un severo caso de autismo político.

Está la infaltable figura del magnate tecnológico trastornado y megalómano, que porta un celular de modo permanente en la mano, claramente identificable con personajes reales y para lo que no se requiere más que una insinuación. Es además el principal donador de las campañas de la presidenta. El tipo se propone, fallidamente, mediante su fortuna y sus empeños de dominación, salvar al planeta, Antes de eso, por supuesto, lleva a una cohorte de adinerados a otro planeta donde pronto perecerán.

Los fatídicos conductores de un programa de televisión no pueden más que trivializar todo el asunto. La parodia está muy bien lograda. La gente está tan embebida en sus cosas que simplemente no hace pausa alguna para pensar; pero, acatan huidizos cuando la presidenta los conmina a no mirar hacia arriba y cuando lo hacen es ya demasiado tarde.

La ironía es tan llana que cumple cabalmente con su función de exhibir a una sociedad alienada, con un poder político y económico extraviado y en una carrera hacia su propia extinción. El asunto es fácilmente comparable con la crisis del cambio climático. El director y guionista Adam McKay no tiene necesidad de sofisticación en su planteamiento, el cometa cumple con su destino y se estrella.