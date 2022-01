A

ún tenemos pocas refinerías, pero ya la extracción del crudo, aumentó 26 por ciento, según lo ha informado la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Se espera una mayor producción para este nuevo año. El combustible tendrá mayor demanda por los trabajos que han ido acelerando su construcción. La solvencia energética empezará a cubrir, más que medianamente, las áreas donde sea mayor la demanda de energéticos, sin dejar a un lado, las demás fuentes de energía.

Para el restablecimiento de la producción de las refinerías, considerando Deer Park, Petróleos Mexicanos (Pemex) presenta el programa de 10 tareas, para seguir avanzando en la recuperación de la industria de los hidrocarburos.

Como prioridad para el gobierno federal, el trabajo en mancuerna con Pemex, es indispensable. No sólo por la austeridad propuesta por las políticas públicas en cuanto a energéticos se inscriben en la Cuarta Transformación (4T), sino para evitar el despilfarro de los recursos naturales no renovables. Parece que los gobiernos anteriores no entendieron, o no les importó, el carácter de finito, limitado e irreparable a corto plazo que tienen los hidrocarburos.

Para quienes se preocupan por la catástrofe del ambiente por la acumulación de contaminantes, se les informa que la recuperación de la industria petrolera es indispensable para dar pasos más apresurados hacia la transición energética.

No sólo hablamos de cantidades y calidades de los productos derivados del petróleo, sino del incremento que se dará a la seguridad ambiental como resultado de la responsabilidad operativa. En este punto, las autoridades de Pemex, se proponen entre sus objetivos incrementar la seguridad y la autonomía energética, pero también, la eficiencia y la competitividad del nivel operativo.

En cuanto a la posibilidad de emular al personal con las mejores técnicas y resultados útiles para los objetivos de Pemex, es importante haber priorizado entre las 10 tareas la contribución al mejoramiento laboral. El personal obrero, especialistas o no, debe contar con la protección de su sindicato.

La confianza en que sus derechos sindicales, tales como lo marca el artículo 123 y demás estatutos, leyes y toda la protección laboral lo señalen, serán fortalecidos con al cumplimiento de las 10 tareas puesto que, sin garantías, el personal operativo cae en la incertidumbre productiva y económica.