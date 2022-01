A

pesar de los esfuerzos que se hacen desde diferentes sectores, la guerra en México sigue. Basta con mirar lo que sucede en Zacatecas, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Sonora y en casi todo el país. Muchos son los dolores, pero también las resistencias, que provoca la continuidad de la guerra. Ahí están las miles de familias que todos los días salen a buscar a sus seres queridos desaparecidos o las familias con hijas víctimas de feminicidios que siguen organizándose y tejiendo lazos entre ellas o los que tienen familiares presos, como falsos positivos , casi siempre sujetos a tortura. La guerra continúa y los dolores y resistencias que provoca desbordan los sótanos mediáticos donde pretenden ocultarlas.

En el estado de Guerrero, la guerra, esa vieja conocida de los pueblos, sigue. Así lo demuestra el informe Crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos contra las comunidades indígenas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), elaborado y publicado recientemente por la Misión Civil de Observación-Sexta (https://bit.ly/3sJHqRO). El informe documenta, a través de 119 testimonios, las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen contra las poblaciones de 24 comunidades, la mayoría de ellas nahuas, que habitan en la Montaña Baja de Guerrero; particularmente en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, en los que tiene presencia el CIPOG-EZ, organización que se articula con otros pueblos originarios en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno.

El informe documenta cómo opera en Chilapa de Álvarez el grupo criminal Los Ardillos y su brazo civil armado Paz y Justicia. Dicho grupo tiene como principal actividad la siembra y comercio de drogas, actividad para la cual ejerce un control del territorio basado en la violencia y los desplazamientos. Los Ardillos también controlan la explotación minera y forestal de la región. El poder de este grupo es de tal alcance que llega a imponer candidatos y presidentes municipales, al tiempo que cuenta con enlaces con otras esferas de gobierno, utilizando principalmente al PRD para hacerse de recursos económicos y también de protección política y jurídica.