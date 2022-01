H

ace un año, el 3 de enero de 2021, hice un balance de 2020 y decía, en el artículo titulado Los pendientes de AMLO: El tema migratorio ha sido la peor crisis sorteada en los dos años de gobierno; puso en vilo al país, tuvo que dar marcha atrás en su política aperturista y ceder a las presiones y chantajes de Trump. Sin embargo, no se le dio la debida importancia al tema y al problema .

Terminó 2021 y seguimos en las mismas. Ha sido un año terrible en cuanto al manejo de los flujos migratorios; se dio marcha atrás y se volvió a aceptar la presión de Estados Unidos para reabrir el programa Quédate en México (MPP en inglés); no se le da la debida atención al tema migratorio, sólo se reacciona en momentos de crisis. Tampoco hay cambios en el organigrama y los encargados de definir y aplicar la política migratoria continúan siendo los mismos.

Seguimos acostumbrados a considerar la migración del siglo XXI como si fuera igual a la del XX. Los patrones migratorios han cambiado. Ya no se puede aplicar la tradicional política de la no política , de no hacer nada.

Inauguramos el siglo con los migrantes de La Bestia, encaramados en su techo y no se prestó atención a la incursión del crimen organizado en el tráfico y la trata de personas. Incluso los migrantes más vulnerables fueron presa fácil de funcionarios, policías, pandillas, violadores y extorsionadores. Todo ese drama cotidiano se hizo evidente en octubre de 2010 con la masacre de los 72 migrantes de San Fernando. La relación de las policías con el narcotráfico se hizo pública y notoria.

Otro cambio radical del patrón migratorio fue la migración familiar y de jóvenes y niños no acompañados. Un cambio gradual de estrategia migrante al encontrar resquicios legales para solicitar refugio, si ingresaban con mujeres y niños. Una medida desesperada ante la dilación permanente de los legisladores para permitir la reunificación familiar. Esta modalidad hizo crisis en 2014, durante el gobierno de Obama.

Luego vendrían la amenazas y el endurecimiento de las políticas migratorias con Donald Trump en 2016. Y ante la cerrazón, los migrantes respondieron de manera organizada y espontánea con las caravanas de 2018, 2019 y 2021. Las migración clandestina y subrepticia, dejó paso a un nuevo patrón migratorio, la masa organizada, proactiva, demandante y disruptiva. Las reglas del juego turbio de la migración clandestina, quedaron arrasadas por caravanas que marchan a pecho descubierto, protegidas por la fuerza de una masa compacta, como diría Elías Canetti, de gran repercusión mediática y respaldada por una amplia solidaridad.