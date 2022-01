Debido a ello, en la Comisión de Justicia se decidió no avalarlos y no pedir una tercera prórroga a la Suprema Corte. En el pasado periodo de sesiones se decidió dejar ese proyecto y elaborar una nueva iniciativa que no se alcanzó a terminar y aún se trabaja en ella, según comentó el coordinador del PRD, Miguel Angel Mancera.

Explicó que, de entrada, decidieron no incluir en la nueva ley la regulación del cáñamo, dejarlo para otra legislación sobre el uso industrial de cannabis y centrarse en el uso lúdico. Lo que sí se discute, recalcó, es establecer la edad para poder acceder a esa droga, ya que algunos partidos proponen que sea a los 23 años, otros que a los 18 y hay una fórmula intermedia, que podría ser a los 21 años.