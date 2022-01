▲ Los objetos de diversión no tienen por qué ser para niña o niño, asegura el instituto. Foto Luis Castillo

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 2 de enero de 2022, p. 6

En estas fechas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se pronuncia porque no se regalen juguetes a los niños que fomenten estereotipos de género.

Tanto en Navidad como en Día de Reyes, los menores son agasajados con estos objetos, los cuales muchas veces inculcan modos de cómo ser mujer u hombre en la adultez.

Los juguetes no tienen por qué ser para niña o niño. No fomentes papeles y estereotipos de género, mejor regala igualdad; regala juguetes que fomenten la creatividad, y lo que sea que les guste y con lo que se diviertan. Que en estas fiestas los regalos no refuercen papeles y estereotipos de género en las niñas y niños , recomienda el Inmujeres.

En sus redes sociales, la institución asienta que los niños y las niñas aprenden jugando , por lo que se debe fomentar la acción libre de los menores, desde la imaginación sin inculcar tareas de género .

Según un estudio del Instituto de las Mujeres de España, de fines de 2020, de los anuncios de juguetes 38.5 por ciento muestran arquetipos femeninos de belleza o de cuidadora y madre y/o esposa a las niñas .

Pese al avance del feminismo, aún en la mayoría de las jugueterías los artículos se separan por género y colores. En las zonas con artículos para niñas abundan los colores rosa o morado, y del lado de los niños los azules y tonos oscuros. Cuando los juguetes son bélicos, predominan los tonos verdes oscuros y marrón claro.

Basta recorrer la juguetería de supermercado para notar lo anterior y que para ellas existe una amplia disponibilidad de muñecas, como las Barbies, princesas o personajes femeninos de dibujos animados. Para ellos no sólo hay juegos bélicos, también coches, figuras de acción, dinosaurios, héroes de películas del momento y juegos de video.