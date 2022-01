La inconformidad en el otrora partidazo se evidenció de tiempo atrás. Organizaciones como el Frente Nacional por la Refundación del PRI y diversos militantes se han manifestado contra la dirigencia de Moreno Cárdenas e incluso varios de ellos tomaron las instalaciones de la fuerza política pidiendo la renuncia del ex gobernador de Campeche.

La oposición apuesta a que Morena no logre solucionar la inconformidad interna que generó la postulación de algunos perfiles y que las designaciones que ellos hagan no ahonden las divisiones propias.

De los cuatro estados donde va la alianza integrada por PAN, PRI y PRD, ya se definió a la diputada federal Teresa Jiménez como la abanderada para Aguascalientes y restan las otras tres entidades: Durango, Hidalgo y Tamaulipas. En donde no hay coalición hasta la fecha (Quintana Roo y Oaxaca), los tres partidos tendrán que hacer sus postulaciones por separado.

En el PAN, la división tampoco es nueva. La reciente elección del presidente nacional dejó fracturas, al grado de que el dirigente Marko Cortés se ha lamentado de que el principal crítico de un panista es otro panista y hay militantes que nada más se están frotando las manos para ver en qué momento se tropieza con una piedra para aventársele con todo.

En este contexto, se menciona como aspirantes del blanquiazul a la gubernatura de Tamaulipas al senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del actual gobernador, al secretario de Gobierno, César Augusto Verástegui, y al presidente municipal de Tampico, Jesús Nader, así como al diputado federal Gerardo Peña. Por el PRI suena el ex dirigente local del partido Ramiro Ramos.

En Durango se habla del ex senador panista Héctor David Flores Ávalos, quien fue secretario de Gobierno del gobernador José Rosas Aispuro, y el priísta Esteban Villegas Villarreal, ex candidato a la gubernatura en 2016.

Para Quintana Roo, la senadora Mayuli Martínez Simón fue elegida candidata del PAN a la gubernatura, mientras en el PRI se menciona a Cora Amalia Castilla, ex secretaria de Gobierno, Cultura, Hacienda y Contraloría. En este caso, se habla del actor Roberto Palazuelos como posible abanderado del PRD.

En Oaxaca se nombran, por el PRI, a los ex secretarios, de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga, y de Administración, Germán Espinosa, y al ex director del Instituto de Educación Francisco Ángel Villarreal. Los tres están vinculados al ex gobernador José Murat. El PAN contenderá con la diputada local Natividad Díaz Jiménez. En el PRD se señala como abanderado a Eloí Vázquez.