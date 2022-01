De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 2 de enero de 2022, p. 4

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer sus 12 deseos para la vida pública del país en este año que inicia, entre ellos, unidad, justicia, paz, democracia y equidad.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador morenista señaló: comencemos desde hoy a trabajar para que nuestros propósitos se cumplan .

Asimismo, escribió, “deseo un próspero 2022 y que la población pueda satisfacer sus requerimientos, que sea mucho mejor este año que los pasados (…) No dejemos solos a los presos, no dejemos solos a quienes sufren, no dejemos solos a los desprotegidos”.