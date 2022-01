R

ecibí un mensaje del mismísimo matador en retiro Mario Zulaica, gerente de la Monumental Plaza México, quien ya había tenido la gentileza o perversidad, a saber, de invitarme hace unos meses a opinar sobre el experimento que titularon México busca un torero , al que hasta el momento no han logrado darle continuidad e incluir en carteles atractivos a varios de los más de 70 diestros que participaron y los diez o doce encontrados. Seguro a causa de la pandemia.

Zulaica escribió: Te deseo que pases un Feliz Año 2022 lleno de éxitos personales y profesionales pero sobre todo lleno de salud para ti u (sic) tu familia!! , y anexó los ocho carteles que integran la llamada Feria de Aniversario, que el pasado año no pudo llevarse a cabo por el sobredimensionado virus, cuando tocaba celebrar el 75 aniversario del histórico inmueble.

Le agradezco a Mario su deseo de éxitos personales y profesionales pero como recién me dijo un artista talentoso, el único logro que te reconozco es seguir siendo apoderado de ti mismo , más la discreta comisión de conservar la tranquilidad de mi conciencia y darle sentido a los modestos alcances de mi impráctica inteligencia, añadí. Pero como el diálogo con las sucesivas empresas del coso de Insurgentes ha sido muy ocasional, por este conducto me permito comentarle las ocho combinaciones que adjuntó, aunque intrigado, como el resto, por la experiencia taurina que anuncia para el lunes 7 de febrero.