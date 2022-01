La Ernestina, observándose al espejo y viviendo el cursar de su edad, se dijo: – Nunca conocerás vejez, ni tu belleza polvo . Dicha su promesa agarró camino en busca de su viejo fusil, y en su andar sus ojos hurgaron, sus manos movieron, sus palabras hablaron, hasta que al final del mismísimo viento la halló durmiendo, olvidada, sufriendo el ritmo de vacas viejas, que vivían su vida como si de ello no dieran cuenta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que no quiere estatuas, calles o instituciones que lleven su nombre. A pesar de ello, le hicieron una estatua y la colocaron en Atlacomulco. Es decir, una verdadera provocación, pero ésta llevaba un mensaje para que la derribaran. Y esto se convirtiera en nuevo show de los opositores a quienes nada les funciona.

Al presidente López Obrador le pido respetuosamente que dé la orden de que cuiden al Instituto. Nos proporciona atención oncológica de primer mundo. Para Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, una llamada de atención: en los alrededores del Incan y el Hospital Fray Bernardino de Sahagún circular es un caos, no hay un solo agente de tránsito y los franeleros no aceptan propinas, exigen cuotas mínimas de 25 pesos o le advierten al dueño del automóvil: no se queje si le pasa algo .

Stalin González Osornio

Mido, una historia sobre las horas

Hace mucho tiempo el agua de la lluvia colmaba los cuerpos secos de las personas, humedecía con sutil caricia sus entrañas para hacerlos reír, les producía cosquillas placenteras. Un tremendo flujo de energía influía que estos seres vivieran en armonía. En ese lugar gobernaba Mido, el tiempo habitaba en su cuerpo. Era joven de cabellos largos y juguetones. Durante el día su melena flotaba cual erizados púas de puerco espín. En la profundidad de la noche su bruna cabellera le cubría su núbil figura.

Mido paseaba entre los montes alisios donde habitan animales alados. Una noche al interior del oscuro bosque, surgió un aljibe, una niña de brillantes ojos se acercó para mirar la luna al fondo del pozo y el hado del bosque le robó su brillo para ganar energía y volar lejos. La niña se quedó ciega y se puso a llorar perlas negras que Mido tomó y convirtió en las horas. A la pequeña se la tragó Mido y la convirtió en la eternidad.

María de la Luz Carrillo Romero

Antesala del ser feliz

Al iniciar un nuevo ciclo en la división humana del tiempo, la vida sigue su camino inexorable de transformación permanente de la existencia en el mundo conocido, el planeta tierra y, seguramente en todo el cosmos. En el entendido que la inexcrutable condición de la vida humana y la conciencia de su finitud, aunque nos despega algo más de un millón de años de nuestros parientes animales más cercanos: los otros primates, el conocimiento –el mayor valor al qué aspirar– nos convierte también en el mayor riesgo para conservar la armonía entre los seres vivos de toda la casa: la Tierra.

Dicho esto, es oportuno mencionar que hoy ser mexicano es un privilegio por el hecho inobjetabe de presenciar el despertar de las conciencias de un pueblo oprimido y despojado por más de 500 años de presencia imperial; razón sobrada para desear que 2022 sea remanso de paz y bienestar para toda la humanidad, antesala inevitable del ser feliz.

Daniel M. Jiménez