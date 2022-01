Afp, Sputnik, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 2 de enero de 2022, p. 19

Ramalá. Más de 80 palestinos resultaron heridos ayer en enfrentamientos con militares israelíes en Cisjordania, informó la Media Luna Roja Palestina. Además, el ejército de Israel anunció haber bombardeado posiciones de Hamas en la parte sur dela franja de Gaza entre la noche del sábado y domingo, tras el lanzamiento de cohetes desde el enclave palestino.

Según su comunicado para la prensa, 88 palestinos sufrieron lesiones en enfrentamientos con militares israelíes en las zonas de (la aldea de) Burqa, cerca de la ciudad de Nablus, Cisjordania .

Los médicos precisaron que la mayoría de los afectados habían inhalado gases lacrimógenos. Los enfrentamientos con militares israelíes y ataques de colonos israelíes ocurrieron en Burqa por tercera semana consecutiva

Militantes palestinos de Gaza dispararon ayer dos cohetes hacia el mar Mediterráneo, provocando una explosión frente a la costa de Tel Aviv, según informó la autoridad militar israelí. La policía reportó que no hubo víctimas ni daños. Hamas, grupo que gobierna el territorio de Gaza, no reivindicó de inmediato el lanzamiento, pero el sitio web de noticias Paltimes, afiliado a Hamas, afirmó que el lanzamiento no fue deliberado y que probablemente se debió a una avería.