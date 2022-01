Afp, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 2 de enero de 2022, p. a10

Barcelona. La situación del Barcelona por los contagios de Covid-19 parece insostenible. Al menos con una decena de jugadores positivos, el club reclama atender esta emergencia y posponer el compromiso ante el Mallorca programado para hoy.

El entrenador azulgrana, Xavi Hernández, exclamó que tiene baja de unos 17 elementos en el club catalán; y al menos diez serían por casos de coronavirus.

Si con 17 bajas, de Covid 10 u 11, ya no sé cuántas son porque cada día hay una más o una menos, pero que no se suspenda el partido me parece una locura , afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

Además de los aislados por dar positivo en los exámenes de detección, Sergio Busquets está suspendido para el partido y Ansu Fati, Memphis Depay, Pedri, Sergi Roberto y Martin Braithwaite están en recuperación por lesiones.

Estamos en una situación límite , dijo asombrado Xavi; tenemos entre 17 o 18 bajas. Es momento para suspender el partido; es una locura jugar así, hacerlo de esta forma se adultera la competición. Sería un partido descafeinado para el espectáculo, para las aficiones, para todos .

Es una realidad, no queja

El Mallorca también lo ha pedido. Hay que apelar al sentido común. No es una queja, es una realidad. Jugaremos si nos obliga la Liga, entrenamos bien, pero es una situación caótica. Sea como sea, saldremos a competir e intentaremos ganar , afirmó.

El jugador francés Samuel Umtiti, anunciado como positivo esta semana, ha dado ya negativo en un test, pero su participación en el partido depende de las autoridades.

En los últimos días se anunciaron además los contagios de Ousmane Dembelé, Clement Lenglet, Sergiño Dest, Philippe Coutinho, Ez Abde, Jordi Alba, Gavi, Dani Alves y Alejandro Balde.

En la liga española, la nueva ola de casos afecta a varios clubes, incluidos los otros grandes del país.