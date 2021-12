También ondearon una bandera de arcoíris de 10 metros de largo, con la cual también hicieron los cierres viales. También clausuraron una de las puertas con listones de colores.

Las personas fueron convocadas por redes sociales a la protesta, la cual inició cerca de las 16 horas, y poco a poco fueron llegando; además, exigieron una disculpa pública por parte de la empresa y garantías de no repetición y demandaron que haya sanciones económicas y administrativas en contra de las empresas que discriminen.

Algunos de los manifestantes lanzaban arengas como: Aquí está la resistencia trans , No, no, no, no somos infiltradas, somos trans y estamos emputadas , Aquí se ve la fuerza LGBT , “No hay libertad política, si no hay libertad sexual, y Derechos iguales a lesbianas y homosexuales .

Jaime López Vela, fundador de Agenda LGBTI dijo que se requiere de un programa dirigido al sector y de sanciones administrativas y económicas para las empresas que incurran en discriminación .

Señaló que, tanto el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) no tienen las facultades para sancionar estos actos.

Consideró que ambos deben ser restructurados y criticó que el Conapred lleve más de un año y medio sin titular. Habló también de la discriminación que experimentó la actriz transgénero Alejandra Bogue en un verificentro.