Laura poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 31 de diciembre de 2021, p. 10

Con más de 43 años de servicios como profesor de Telesecundaria, Bernardino González Rodríguez denunció que desde hace más de tres meses le fue suspendido su salario como educador con el argumento de que fue aprobado por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) el ascenso como director .

Señaló que pese a tener nueva adscripción en el plantel Gabriela Mistral del municipio de Nicolás Romero, donde desempeña sus funciones directivas, me adeudan seis quincenas, el aguinaldo y la prima vacacional .